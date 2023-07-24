Bergüzar Korel'den tatil paylaşımı: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti. 14 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çift, kısa bir süre önce tatile çıktı.

"TÜM TATİLİMİZ BÖYLE GEÇTİ"

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftten Bergüzar Korel, eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, Ergenç'in telefonla konuştuğu kareye, şu ifadeleri not düştü:

"Tüm tatilimiz böyle geçti. Telefon, toplantı, iş, sıcak, sinekler. Ve evet ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum."

UZUN SÜRE SONRA "ON SANİYE" İLE SETE ÇIKACAK

Öte yandan Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı dünyaya getirdikten sonra ilk kez setlere dönmeye hazırlanıyor.

"On Saniye" adlı fimle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Bergüzar Korel, yapımda “Zeynep” karakterine hayat verecek. Filmde bir anneyle, öğretmenin etkileyici hikayesi beyazperdeye aktarılacak.