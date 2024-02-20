Bergüzar Korel'in yeni dizisi 'Düğüm'ün galası yapıldı! Korel'in tarzı galaya damga vurdu
Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak’ı buluşturan Prime Video’nun ilk yerli dizi içeriği olan “Düğüm”üm galası dün akşam yapıldı. 20 kilo veren ve imaj değiştiren Korel'in tarzı galaya damga vurdu...
Son dönemde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, 'Düğüm' dizisiyle yeniden ekranlara dönmek için gün sayıyor. Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak’ı buluşturan Prime Video’nun ilk yerli dizi içeriği olan “Düğüm”üm galası dün akşam yapıldı.
Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Korel, 8 ay gibi kısa sürede 20 kilo vererek adeta iğne ipliğe dönmüş ve çok konuşulmuştu.
Saçlarını kısa kestirip sarıya boyatan ünlü ismin yeni imajı Esra Erol'a benzetilmişti. Korel, geceye siyah yanları kesik detaylı elbisesi ile damga vurdu.
Stil danışmanının, elbisenin kesik yerlerini açmaya çalışırken yayınlanan videosu gündem oldu. Korel'in kalçasının yan tarafına yaptırdığı dövme de dikkatlerden kaçmadı.