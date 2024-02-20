Bergüzar Korel'in yeni dizisi 'Düğüm'ün galası yapıldı! Korel'in tarzı galaya damga vurdu

Son dönemde Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, 'Düğüm' dizisiyle yeniden ekranlara dönmek için gün sayıyor. Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak’ı buluşturan Prime Video’nun ilk yerli dizi içeriği olan “Düğüm”üm galası dün akşam yapıldı.