Berk Atan ile Çağla Boz birlikte: İşte aşkın ilk fotoğrafı!

Uzun bir süredir Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşayan ancak bir dargın bir barışık olan Berk Atan, Yağcıoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtı.

AŞKINI INSTAGRAM HESABINDAN İLAN ETTİ

Berk Atan, Selin Yağcıoğlu'nun ardından aradığı aşkı genç oyuncu Çağla Boz'da buldu. Berk Atan, Çağla Boz ile aşkını Instagram hesabından itiraf etti.

MURAT DALKILIÇ İLE ANILMIŞTI

Oyunculuğa yeni adım atan Çağla Boz, Tolgahan Sayışman ile birlikte Aynasız filminde rol almıştı. Boz, Aynasız isimli filmin müziklerini yapan Murat Dalkılıç ile anılmıştı.

Öte yandan Berk Atan'ın eski sevgilisi Selin Yağcıoğlu, kısa bir süre önce iş insanı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı.