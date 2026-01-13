Berk Atan ile Gökçe Akyıldız ayrıldı mı? Şaşırtan hamle
Gönül Dağı dizisinin setinde başlayan ve magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Berk Atan ve Gökçe Akyıldız aşkında, bugün itibarıyla üzücü bir gelişme yaşandı. aklaşık iki aydır birlikte olan çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı. Bu hamle, takipçileri tarafından "ayrılığın ilanı" olarak yorumlandı.
1 / 4
TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda başrol Taner karakterine hayat veren Berk Atan ile diziye bu sezon Leyla Kaya karakteriyle dahil olan Gökçe Akyıldız'dan hayranlarını üzen bir haber geldi.
2 / 4
Geçtiğimiz aylarda havalimanında birlikte görüntülenerek aşklarını belgeleyen ve kısa süre önce Paris'te baş başa tatil yapan ünlü çift, birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.
3 / 4
Yaklaşık iki aydır süren ilişkilerini noktalayan ikili, bu kararın ardından sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
4 / 4
Konuya ilişkin henüz her iki oyuncudan da resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bu hamleleri ayrılık iddialarını kesinleştirdi.