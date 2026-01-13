Uyuşturucu soruşturması kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu ve soruşturması sürüyor.

Çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara, son olarak bir yenisi daha eklenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya ünlüsü Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Aralarında Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

3 kişi ise ev hapsi talebiyle sevk edilirken, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz ise savcılıktan serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER KİMLER?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle idi:

Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Yıldırım, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.