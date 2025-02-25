Berk Atan ve Sude Zülal Güler'in ayrıldıkları iddia edildi
Bir süredir birlikte olan oyuncu çift Berk Atan ve Sude Zülal Güler, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu hamleden sonra çiftin ayrıldıkları iddia edildi.
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Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteri ile adından söz ettiren otuncu Berk Atan ve aynı dizide bir süre yer alan Sude Zülal Güler’in sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
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Bir süredir birlikte olan Berk Atan ve Sude Zülal Güler çiftinin aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü çift, birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeyi bıraktı.
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Bu hamleden sonra çiftin ayrıldıkları iddia edildi. İkilinin ilişkilerinde krizi çözüp çözemeyeceği merak konusu.
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