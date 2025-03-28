Berk Oktay kızı Mira Milena'yı anlattı: Kızımın hiçbir şeyine karışmayacağım, kararlarına saygı duyacağım
Harman Yeri filmi için aldığı kilolarla adından söz ettiren Berk Oktay, kızı Mira Milena'yı anlattı. Ünlü oyuncu "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim." dedi.
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı.
21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mira Milena adını verdi.
Harman Yeri filmi için aldığı kilolarla adından söz ettiren Berk Oktay, Snob Magazin'e yaptığı açıklamada "Çok bir şey kalmadı. Ciddi şekilde beslenmeme dikkat ediyorum ve spor yapıyorum. O dönem kısa sürede kilo aldım. Şu an iyi gidiyorum. Çok kolay kilo aldım. Onun kadar hızlı olmasa da gidiyor" ifadelerini kullandı.
Kızı Mira Milena hakkında konuşan oyuncu "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum. Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım. Kararlarına saygı duyacağım. Onunla iyi bir arkadaş ve dost olmak istiyorum" dedi.