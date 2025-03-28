Berk Oktay kızı Mira Milena'yı anlattı: Kızımın hiçbir şeyine karışmayacağım, kararlarına saygı duyacağım

Harman Yeri filmi için aldığı kilolarla adından söz ettiren Berk Oktay, Snob Magazin'e yaptığı açıklamada "Çok bir şey kalmadı. Ciddi şekilde beslenmeme dikkat ediyorum ve spor yapıyorum. O dönem kısa sürede kilo aldım. Şu an iyi gidiyorum. Çok kolay kilo aldım. Onun kadar hızlı olmasa da gidiyor" ifadelerini kullandı.