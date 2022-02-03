Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy nişanlandı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Ünlü çift törenden aynı kareyi sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Yasak Elma dizinde oynayan Berk Oktay ve meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy aile arasında sade bir törenle nişanlandı.
Ünlü çift 2.2.2022 tarihinde evliliğe ilk adımını attı. Berk Oktay, dün akşam Yıldız Çağrı Atiksoy’u ailesinden istedi. Sade bir törenle nişanlanan çift sosyal medya hesaplarından geceye dair paylaşımda bulundular. Berk Oktay, kahveyi 'Vicdansız' notuyla Instagram hesabından paylaştı.
Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nikah masasına oturmak için dizi sezonunun tatile girmesini bekleyecek.