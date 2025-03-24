Berna Laçin hastanelik oldu: 4 gündür kusuyorum...
Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından durumu hakkında paylaşımda bulundu.
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Berna Laçin, hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından paylaşımda bulunan Laçin, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
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'4 GÜNDÜR SÜREKLİ KUSUYORUM'
4 gündür sürekli olarak istifra ettiğini söyleyen Berna Laçin; "Hazmedemediğim doğrudur. 4 gündür sürekli kusuyorum.''
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''Serum aldım, daha iyiyim. Sandığa da yetiştim. Endişe buyurmayın, dinleniyorum" ifadelerini kullandı.
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İşte ünlü oyuncunun hastane odasından paylaşımı...