Berna Laçin hastanelik oldu: 4 gündür kusuyorum...

Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından durumu hakkında paylaşımda bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Berna Laçin hastanelik oldu: 4 gündür kusuyorum... - Resim : 1

Berna Laçin, hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından paylaşımda bulunan Laçin, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

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Berna Laçin hastanelik oldu: 4 gündür kusuyorum... - Resim : 2

'4 GÜNDÜR SÜREKLİ KUSUYORUM'

4 gündür sürekli olarak istifra ettiğini söyleyen Berna Laçin; "Hazmedemediğim doğrudur. 4 gündür sürekli kusuyorum.''

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Berna Laçin hastanelik oldu: 4 gündür kusuyorum... - Resim : 3

''Serum aldım, daha iyiyim. Sandığa da yetiştim. Endişe buyurmayın, dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

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Berna Laçin hastanelik oldu: 4 gündür kusuyorum... - Resim : 4

İşte ünlü oyuncunun hastane odasından paylaşımı...