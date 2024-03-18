Berna Laçin sosyal medyadan sağlık durumunu paylaştı: 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum
Geçtiğimiz günlerde omuriliğindeki sorun nedeniyle acilen ameliyata alınan sunucu ve oyuncu Berna Laçin, sağlık durumu hakkında konuştu.
Berna Laçin, 29 Şubat'ta hastanede tekerlekli sandalyede otururken çekildiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak acil olarak ameliyata alınacağını duyurmuştu.
Yaşadığı omurilik sorunu nedeniyle 1 Mart'ta ameliyat olan Laçin, şu açıklamayı yapmıştı:
"Ameliyat sonrası Prof.Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı:
'Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, yürümen mucize zaten o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikâye …'
Not: Fotoğrafta hocamızın yanındaki kişi de daha önce hocamızın mucizesi ile yıllar önce çok büyük bir trafik kazasında boynundan onura paramparça olan canım arkadaşım Tuğba…
O fotoğrafa ayakta katılacağım günü bekliyorum."
"10 GÜNDÜR İNCECİK BİR İPTE YÜRÜYORUM"
Sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunan oyuncu, "Mutlu son... 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi... Çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim. Ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım. Dualarınıza minnettarım" ifadelerini kullandı.