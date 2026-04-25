Bertuğ Özgür Yıldırım nikâh fotoğraflarını sildi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen Bertuğ Özgür Yıldırım, geçtiğimiz yıl kasım ayında evlenme teklifi ettiği model sevgilisi Oriana Correia Gomis ile dünyaevine girdi.

Çift, geçtiğimiz haftalarda sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

NİKAH FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Milli futbolcu kafaları karıştıran bir hamle yaptı. Yıldırım, nikâh fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. Yıldırım'ın bu hareketi "Evliliklerinde kriz mi var?" sorusunu berberinde getirdi.

Nikâh sonrası şaşırtan bir detay da ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın eşinin, bir dönem Galatasaray forması giyen Fransız golcü Bafétimbi Gomis'in akrabası olduğu öğrenilmişti.