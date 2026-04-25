İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten evleniyor: Düğün öncesi bekarlığa veda

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ile bir süredir birliktelik yaşayan sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, evlilik öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak resmi adımı atan çift, aralarındaki on altı yaş farkıyla magazin gündeminde yer bulmuştu.



Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru başlayan ve hızla evlilik kararıyla taçlanan bu süreçte, Keten arkadaşlarıyla bir araya gelerek bekarlığa veda etti. Yakın zamanda nikah

masasına oturmaları beklenen çiftin düğün hazırlıkları devam ediyor.

SÜRPRİZ KUTLAMANIN DETAYLARI



Yakın arkadaş grubunun organize ettiği özel gecede Ayşe Şeyma Keten, pembe payetli bir elbise ve geleneksel bir duvak tercih etti. Yurt dışından gelen dostlarının da katılımıyla gerçekleşen organizasyonda; kişiye özel hazırlanan küçük gazetelerden aşk kartlarına kadar pek çok ince detay yer aldı.





Keten, geceye dair duygularını ve organizasyonun perde arkasını şu sözlerle paylaştı:

Ay vallahi nerden başlasam bilemiyorum. Dün gece canım arkadaşlarımın 'sen sadece elbiseni giy, süslen ve gel!' dedikleri mükemmel bir akşam geçirdim. Yurtdışında yaşayan arkadaşlarımın Türkiye’de olmasını fırsat bilip bir araya geldiğimiz, en ince ayrıntısına kadar her şeyi düşünülmüş mükemmel bir akşam…



"HER ŞEYİ HALLETTİK"



Gecenin sadece bir bekarlığa veda partisi olmadığını, aynı zamanda yeni yaşını ve nişan sürecini de kutladıklarını belirten Keten, açıklamasının devamında organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti:

30 yaşım, nişanımız, bekarlığa vedam ne varsa kutlanacak hepsini hallettik vallahi çok mutluyum. O kadar şanslı ve değerli hissettim ki anlatmam mümkün değil.





"HİÇBİR DETAYA HAKİM OLMADIĞIM BİR AKŞAMDI"

Keten, geceye dair duygularına şu sözlerle devam etti: