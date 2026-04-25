Adriana Lima'dan kızlarına tam destek: Onları ne mutlu ediyorsa sonuna kadar destekleyeceğim
Kızlarının kariyer tercihlerini sonuna kadar desteklediğini belirten Adriana Lima, onlarla birlikte yer aldığı özel kampanyayla unutulmaz bir aile mirasına imza atıyor.
Adriana Lima’nın 1999 yılında, henüz 18 yaşındayken başlayan Victoria's Secret serüveni, bugün çok daha kişisel bir noktaya evrildi. 2018'de veda ettiği markaya son yıllardaki kampanyalarıyla yeniden dahil olan süper model, bu kez spot ışıklarını kızları Valentina ve Sienna ile paylaşıyor.
“BU BENİM HAYALİMDİ”
Markanın Anneler Günü’ne özel hazırladığı "Modeled After Mom" projesi, Lima ve kızlarının ilk ortak profesyonel deneyimi olmasıyla dikkat çekiyor. Zoey Grossman’ın objektifinden yansıyan karelerde, alışılmış kusursuz pozlar yerine evin içindeki samimiyet ön planda. Pastel tonlarındaki ev giyim parçalarıyla koltuklarda şakalaşan ve doğal anlar paylaşan üçlü, çekimi bir aile buluşmasına dönüştürdü.
Lima, bu özel projenin kendisi için anlamını şu sözlerle ifade ediyor: “Bu benim hayalim gibiydi ve bir anne olarak tatmin olmuş hissediyorum”
Bu gönderiyi Instagram'da gör
ADRIANA LIMA VE KALABALIK AİLESİ
2021 yılından bu yana yapımcı Andre Lemmers ile birlikte olan ve 2022 yılında oğulları Cyan’ı kucağına alan Adriana Lima, bugün yedi kişilik kalabalık bir aile yaşamı sürüyor. Kendi kızları, eşinin çocukları ve küçük oğullarıyla kurdukları bu geniş aile yapısı, Lima'nın hayatının merkezinde.
"ONLAR İÇİN GÜVENDE HİSSEDİYORUM"
16 yaşındaki Valentina şimdiden moda dünyasına ilgi gösterirken, 13 yaşındaki Sienna oyunculuk gibi farklı yaratıcı alanları merak ediyor. Sektörü yakından tanıyan bir anne olarak Lima, kızlarının bu ilgisini şu şekilde değerlendiriyor:
“Sektörü gördüm, herkesi tanıyorum ve kendimi güvende hissediyorum. Onlar için güvende hissediyorum.”