Adriana Lima'dan kızlarına tam destek: Onları ne mutlu ediyorsa sonuna kadar destekleyeceğim

“BU BENİM HAYALİMDİ”



Markanın Anneler Günü’ne özel hazırladığı "Modeled After Mom" projesi, Lima ve kızlarının ilk ortak profesyonel deneyimi olmasıyla dikkat çekiyor. Zoey Grossman’ın objektifinden yansıyan karelerde, alışılmış kusursuz pozlar yerine evin içindeki samimiyet ön planda. Pastel tonlarındaki ev giyim parçalarıyla koltuklarda şakalaşan ve doğal anlar paylaşan üçlü, çekimi bir aile buluşmasına dönüştürdü.



Lima, bu özel projenin kendisi için anlamını şu sözlerle ifade ediyor: “Bu benim hayalim gibiydi ve bir anne olarak tatmin olmuş hissediyorum”



Bu gönderiyi Instagram'da gör Adriana Lima (@adrianalima)'in paylaştığı bir gönderi