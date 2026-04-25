Bergüzar Korel 20 kiloyu nasıl verdiğini anlattı: Açlıktan ağladığım zamanlar oldu

"BEN HİÇ KİMSEYE AİT DEĞİLİM"



Eşi Halit Ergenç ile katıldığı bir yoga kampında yaşadığı deneyimi paylaşan oyuncu, bireysel sınırlarına olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:



"Halit bir yere götürdü. Oradaki kız dedi ki, 'Şimdi herkes ayağa kalksın ve karşınızda kim varsa, sana aitim deyin ve sarılın.' Ben de 'Çok özür dilerim, ben hiç kimseye ait değilim. Bana kimse dokunmasın, sarılmasın. Siz birbirinize sarılın' dedim. Onlar sarıldı, ben öyle tek kaldım."