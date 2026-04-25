Bergüzar Korel 20 kiloyu nasıl verdiğini anlattı: Açlıktan ağladığım zamanlar oldu
Oyuncu Bergüzar Korel, konuk olduğu programda kariyer yolculuğundan öğrencilik yıllarına kadar pek çok konuya değinirken, son dönemdeki fiziksel değişimiyle ilgili merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte detaylar...
Türk televizyon ve sinemasının üretken isimlerinden Bergüzar Korel, Esra Ruşan’ın dijital platformda yayınlanan "Herkes Kendine Baksın" programına konuk oldu. Son olarak HBO Max’te yayınlanan "İlk Ve Son" dizisinin üçüncü sezonunda Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, programda hem mesleki hem de kişisel yolculuğuna dair samimi açıklamalarda bulundu.
"PERFORMANSLARIMA TAM ANLAMIYLA 'EVET' DİYEMİYORUM"
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan ve sektörde 21 yılı geride bırakan Korel, kendisini ekranda izlerken profesyonel bir özeleştiri içinde olduğunu belirtti:
"Genelde kızgınlık oluyor kendime karşı. O sahne çekilirken ne olduğunu biliyorum arka planda ve eğer performansımdan memnun değilsem, neden performansımın düşük olduğuna dair bilgi bende var. Ve onları aslında seyirci bilmiyor. 21 yıl oldu hala o duygusal tarafım çevresel faktörlerden çok etkileniyor. İzlediğim performanslarıma tam anlamıyla 'evet' diyemiyorum. 'Aferin kızım' çıkmıyor. 44 yaşındayım, belki derim artık, bilmiyorum."
"Z KUŞAĞINA YAPAMAZLAR BUNU, ONLAR HEMEN CEVAP VERİR"
Korel, öğrencilik yıllarına dair bir anısını paylaşırken 1.81 boyu nedeniyle üst dönem arkadaşlarının kendisine takıldığını anlattı:
"Onlar dördüncü sınıftaydı. Sarp (Sarp Akkaya), ben geldiğimde 'Ay, yer mi sallanıyor?' diye takılırdı. Ben de buna kahkahalarla gülerdim. Onlar da 'Gülme, yediğin o kuşlar çıkacak şimdi' falan derlerdi. Z kuşağına yapamazlar bunu, onlar hemen cevap verir. Biz de böyle 'he he' yapardık."
"BEN HİÇ KİMSEYE AİT DEĞİLİM"
Eşi Halit Ergenç ile katıldığı bir yoga kampında yaşadığı deneyimi paylaşan oyuncu, bireysel sınırlarına olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi:
"Halit bir yere götürdü. Oradaki kız dedi ki, 'Şimdi herkes ayağa kalksın ve karşınızda kim varsa, sana aitim deyin ve sarılın.' Ben de 'Çok özür dilerim, ben hiç kimseye ait değilim. Bana kimse dokunmasın, sarılmasın. Siz birbirinize sarılın' dedim. Onlar sarıldı, ben öyle tek kaldım."