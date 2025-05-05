Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor

Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatay'dan evlilik teklifi aldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor - Resim : 1

Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi dizilerde rol alan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatay'tan evlilik teklifi aldı.

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Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor - Resim : 2

Kökdemir, sevgilisinin evlenme teklifinde bulunduğu anları takipçileriyle paylaştı.

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Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor - Resim : 3

DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Fazlı Erdinç Çatak, sevgilisiyle araçlarını park ettikleri bir yerde manzarayı izlerken bir anda yere diz çöküp Beste Kökdemir'e evlenme teklifinde bulundu.

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Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor - Resim : 4

NAZIM HİKMET ŞİİRİYLE PAYLAŞTI

Fazlı Erdinç Çatak'a "Evet" yanıtını veren Kökdemir, o anları sosyal medya hesabından Nazım Hikmet Ran'ın "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir." dizeleriyle paylaştı.