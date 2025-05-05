Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor
Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatay'dan evlilik teklifi aldı.
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Tatlı Küçük Yalancılar, Alya, Not Defteri ve Çıplak Gerçek gibi dizilerde rol alan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatay'tan evlilik teklifi aldı.
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Kökdemir, sevgilisinin evlenme teklifinde bulunduğu anları takipçileriyle paylaştı.
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DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİFİ ETTİ
Fazlı Erdinç Çatak, sevgilisiyle araçlarını park ettikleri bir yerde manzarayı izlerken bir anda yere diz çöküp Beste Kökdemir'e evlenme teklifinde bulundu.
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NAZIM HİKMET ŞİİRİYLE PAYLAŞTI
Fazlı Erdinç Çatak'a "Evet" yanıtını veren Kökdemir, o anları sosyal medya hesabından Nazım Hikmet Ran'ın "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir." dizeleriyle paylaştı.