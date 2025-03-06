Billie Eilish, 21'inci yüzyılın en başarılı sanatçısı seçildi
Dünyada sanat alanında otoriteler arasında yer alan saygın dergi Billboard, 21. yüzyılın en iyi sanatçılarını açıkladı.
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Tüm dünyanın merakla beklediği Billboard’ın 21. yüzyılın en iyi sanatçıları listesi sonunda yayınlandı.
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2000 yılıyla 2024 yılları arasındaki verileri esas alan Billboard’ın 21. yüzyılın en iyi sanatçıları listesine 2000 yılından sonra doğan sanatçılar damga vurdu.
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21. YÜZYILIN EN İYİ SANATÇISI SEÇİLDİ
Listenin ilk sırasında, 2001 yılında doğan Billie Eilish yer aldı. Billboard’ın listelemesine göre, 21. yüzyılın en iyi sanatçısı Billie Eilish seçildi.
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Billboard 200 ve Hot 100 listelerindeki performansları ölçülen sanatçılar arasında Billie Eilish’i 2003 doğumlu Olivia Rodrigo takip etti.
Billboard’ın 21. yüzyılın en iyi sanatçıları listesinde sırayla; Billie Eilish, Olivia Rodrigo, The Kid LAROI, Benson Boone ve Bailey Zimmerman yer aldı.