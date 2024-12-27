Binnur Kaya, Prens dizisine katılıyor! İşte yeni rolü...
En son Yalı Çapkını dizisiyle ekrana gelen oyuncu Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu.
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Oyuncu Binnur Kaya'nın yeni projesi belli oldu. Başarılı komedyen Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı 'Prens' dizisiyle el sıkıştı.
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Osmanlı'dan karakterlerin yer alacağı yeni sezonda Kaya, Venedik Kraliçesi rolü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak.
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'Avrupa Yakası' ve 'Türk Malı' gibi dizilerin ardından, drama dizilerinde oynayan Kaya, yıllar sonra 'Prens' ile komedi dalına dönüş yapmış oldu.
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Yapımcılığını Müşvik Guluzade'nin üstlendiği MGX Film imzalı dizinin üçüncü sezon çekimleri 7 Ocak'ta başlayacak.