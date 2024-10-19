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Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galası gerçekleşti! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti
"Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galası dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapıldı. Filmin başrol oyuncuları galada şıklıkları ile göz kamaştırdı.
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25 Ekim'de vizyona girecek olan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin galası gerçekleşti.
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Filmin oyuncuları; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili ve Bensu Soral’ın hazır bulunduğu galada iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından pek çok ünlü ismi ağırlandı.
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Oyuncular şıklıkları ile galada dikkatleri üzerlerine topladı.
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Sıla Türkoğlu da yakın arkadaşı Şifanur Gül’ü yalnız bırakmadı.