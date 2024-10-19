Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galası gerçekleşti! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti

"Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galası dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapıldı. Filmin başrol oyuncuları galada şıklıkları ile göz kamaştırdı.

Elele Online

Elele Online
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Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galası gerçekleşti! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti - Resim : 1

25 Ekim'de vizyona girecek olan "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin galası gerçekleşti. 

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Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galası gerçekleşti! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti - Resim : 2

Filmin oyuncuları; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili ve Bensu Soral’ın hazır bulunduğu galada iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından pek çok ünlü ismi ağırlandı.

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Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galası gerçekleşti! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti - Resim : 3

Oyuncular şıklıkları ile galada dikkatleri üzerlerine topladı. 

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Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galası gerçekleşti! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti - Resim : 4

Sıla Türkoğlu da yakın arkadaşı Şifanur Gül’ü yalnız bırakmadı. 