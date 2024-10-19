Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin galası gerçekleşti! Oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti

Filmin oyuncuları; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili ve Bensu Soral’ın hazır bulunduğu galada iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından pek çok ünlü ismi ağırlandı.