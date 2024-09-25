Bir döneme şarkılarıyla damga vurmuştu! Alpay'ın son hali sevenlerini üzdü
60'lar ve 70'lerin unutulmaz sanatçısı olarak özellikle "Fabrika Kızı" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Şarkıcı Alpay'ın son hali sevenlerini üzdü.
Alpay, “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Sessiz Kalma” gibi şarkılarıyla 7’den 70’e herkesin kalbinde taht kuran, tüm nesillerin sevgisini kazanmış bir sanatçı.
Uzun süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismin son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Alpay'ı sosyal medya fenomeni Murad Salahlı, ünlü Bodrum'daki evinde ziyaret etti. Salahlı, ziyaretine dair “Bugün Türk pop müziği’nin temel taşlarından, yaşayan efsane sevgili, Alpay'ı Bodrum'da evinde ziyaret ettim. Alpay Bey güler yüzüyle misafir etti beni. Alpay Bey tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti” ifadelerini kullandı.
Son haliyle sevenlerini duygulandıran Alpay'a "Bu halini görünce çok üzüldüm", "Zaman hızlı geçiyor", "Ne kıymetli bir paylaşım bu böyle", "Efsane" gibi yorumlar yapıldı.