Bir dönemin ünlü Yeşilçam yıldızından üzücü haber
Bir zamanlar Yeşilçam’ın güzeller güzeli Sevgi Can Danlı, Darülaceze’de yaşamını sürdürüyor. Aynı zamanda zamanda kendisine alzheimer tanısı konmuş. İşte bir dönemin ünlü Yeşilçam yıldızı Sevgi Can Danlı’dan son haber...
1968 Türkiye Güzeli olan, Yılmaz Güney ve Cüneyt Arkın gibi ünlülerle başrol oynayan Sevgi Can, aileden miras kalan bir genetik hastalıkla mücadele ediyor. Ne yazık ki yakın zamanda kendisine alzheimer tanısı konmuş.
Gazeteci Mezin Dedeyi’nin haberine göre 60’lı ve 70‘li yılların Yeşilçam’ında önemli roller üstlenen, dönemin erkeklerinin peşinden koştuğu Sevgi Can’a yıllar çok kötü davranmış.
Birçok şeyi anımsamakta zorluk çekse de sorulduğunda net hatırladığı iki isim var. Yılmaz Güney ve Cüneyt Arkın… Yılmaz Güney için “Enterasan bir adamdı ama çok iyiydi” diyen Can, Cüneyt Arkın hakkında da “Çok güzel adamdı” diyor.
SEVGİ CAN DANLI KİMDİR?
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AA'da yer alan bilgilere göre Sevgi Can Danlı, 1950 yılının 14 Şubat günü Balıkesir Manyas'ta doğdu, 6 kardeşin en büyüğüydü. Babası eczacı annesi ev hanımıydı. Balıkesir'de 1953'te meydana gelen depremde bir oğullarını kaybeden aile, İstanbul'a göç etme kararı alarak, Mecidiyeköy'e yerleşti.