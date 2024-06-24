Bir dönemin ünlü Yeşilçam yıldızından üzücü haber

Birçok şeyi anımsamakta zorluk çekse de sorulduğunda net hatırladığı iki isim var. Yılmaz Güney ve Cüneyt Arkın… Yılmaz Güney için “Enterasan bir adamdı ama çok iyiydi” diyen Can, Cüneyt Arkın hakkında da “Çok güzel adamdı” diyor.