Bir İstanbul Masalı'nın Esma'sı Ahu Türkpençe yıllara meydan okuyor! İşte son hali
2003 yılında yayınlanmaya başlayan bir dönemin efsane dizisi Bir İstanbul Masalı'nda Esma Kozan'a hayat veren Ahu Türkpençe güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Türkpençe, sosyal medya üzerinden hayranları için kareler paylaşıyor. İşte oyuncunun son hali
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Yönetmenliğini Ömür Atay'ın yaptığı, 2003-2005 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Bir İstanbul Masalı, hüzünlü ama güzel bir aşkı konu olarak ele aldı. Dizi, yurt içi ve yurt dışında ilgi gördü.
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Ahu Türkpençe başrolü, Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven gibi başarılı oyuncularla paylaştığı Bir İstanbul Masalı dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.
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Selim Arhan'la oldukça tutuklu ancak inişli-çıkışlı bir ilişki yaşayan Esma, bir yandan ise Ozan Güven'in hayat verdiği Demir Arhan'ı etkilemişti.
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İki kardeşi güzelliği ile zaman zaman birbirine düşüren Esma Kozan'a hayat veren Ahu Türkpençe, geçen zamanda hiç değişmedi.