Bir İstanbul Masalı'nın Esma'sı Ahu Türkpençe yıllara meydan okuyor! İşte son hali

Yönetmenliğini Ömür Atay'ın yaptığı, 2003-2005 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Bir İstanbul Masalı, hüzünlü ama güzel bir aşkı konu olarak ele aldı. Dizi, yurt içi ve yurt dışında ilgi gördü.