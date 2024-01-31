'Bir Sevdadır' dizisi bugün ekran macerasına başlıyor! Bir Sevdadır konusu ne, oyuncuları kimler?

TRT1 dizinin konusunu şu şekilde özetliyor:

Yeşil ile Yasin’in hikayesi… Yasin, milyonların sevgilisi ünlü bir Karadenizli futbolcu, Yeşil ise hayata epey yenik başlayan bir genç kadın... Yeşil okutulmamıştır, erken yaşta evlendirilmek için büyütülmüştür. Henüz 18’ine bile basmamışken Cenap Ağa’nın oğlu Ünal ile evlendirilirken biri onu düğününden kaçırır. Bu kişi, Yasin’in ikizi ünlü futbolcu Ersin’dir. Aynı gece yaşanan kovalamacada Ersin ölür. Ünal sakat kalır ve kardeşi Ferhat ölür. Yeşil hapse girer, 7 yıl yatar. Orada ikiz çocukları olur: İshak ve Boncuk. Aradan geçen yıllar kan davasını bitirmemiştir. Tahliye günü geldiğinde Ünal’ın kardeşi Tufan, kardeşlerinin intikamını almak üzere Yeşil’i cezaevi kapısında beklemektedir. Yeşil hapiste yattığı süre boyunca boş durmaz. Kendini her şeyiyle hayata hazırlar. Onu dışarıda büyük ve zorlu bir sınav beklemektedir. Yaşananlardan dolayı artık bir ailesi olmayan Yeşil’in kendi ve çocukları için en büyük hayali bir ailedir. Yeşil her şeyi göze alarak, çocuklarıyla birlikte ünlü futbolcu Yasin’in ailesi Bıçakçılar’a gidecek ve onların himayesine sığınacaktır. Peki bu zengin ve ünlü Bıçakçı ailesi onu kabul edecek, kucak açacak mıdır? Ünal, Yeşil’in peşini bırakacak mıdır? Yeşil’in hapishanede yaptığı planlar, gerçek hayatta karşılığını bulacak mıdır? Yeşil, istediği ve hayalini kurduğu ailesine kavuşacak mıdır? Hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. Yeşil’in planları hayal ettiği gibi olacak mıdır?