İlhan Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti!

'Sarılınca San', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi şarkılara imza atan usta sanatçı İlhan Şeşen'e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

İLHAN ŞEŞEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Uzun zamandır tedavisi süren Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti.

"TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ünlü sanatçının ailesi acı haberi şu mesajla duyurdu:

Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

İlhan Şeşen, müzik kariyerine 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. İlk 45'liği "Kavga"yı 1971'de çıkardı. Hukuk fakültesini bitirmesinin ardından 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. Ancak 1983'te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken'i kurdu.

Solo Kariyeri ve Televizyon Çalışmaları



1994 yılında ilk solo albümü **"Aşk Haklı"**yı yayımladı. TRT'de "Gençler Haklı", özel bir kanalda ise "Arka Pencere" adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Ayrıca "Amcam Burada" adlı bir radyo programı da hazırladı. 2001'de "Neler Oluyor Bize", 2003'te ise "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim" albümlerini çıkardı. Bu dönemde oyunculuğa da adım atarak 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan "Mühürlü Güller" dizisinde, 2004-2006 yılları arasında atv'de yayımlanan "Aliye" dizisinde Feyyaz karakterini canlandırdı. 2005 yılında dördüncü albümü "Aşk Yalan"ı piyasaya sürdü. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de "Annem", 2012'de ise Star TV'de "Hayatımın Rolü" dizilerinde rol aldı.

Besteleri ve Diğer Projeleri



İlhan Şeşen, birçok ünlü sanatçının seslendirdiği önemli şarkılara imza attı. Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgâr" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" gibi şarkılar Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçılar tarafından seslendirilen eserler arasında yer alıyor.

2018 yılında kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve farklı sanatçıların yorumladığı saygı albümü "Hediyem" yayımlandı. 2017'de Sunay Akın'la birlikte "Aşk Şarkıları ve Öyküler" başlıklı gösteride sahne aldı. Sanatçı, 2019 yılında "Hayatım Hikaye" adlı ilk kitabını yazarak edebiyat dünyasına da adım attı.

Manisa'da 18 Haziran 1948'de doğan usta sanatçı İlhan Şeşen, 26 Mayıs 2025 tarihinde, 76 yaşında, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.



