Birce Akalay, Disney Plus’ın “Aşk” dizisinin başrolü oldu
Disney Plus’ın merakla beklenen yeni dizisi "Aşk" için hazırlıklar sürerken, başrol kadın oyuncusu netleşti. Dizinin Aylin’i Birce Akalay oldu.
Yer Gök Aşk, Siyah Beyaz Aşk, Küçük Ağa, Hayat Bazen Tatlıdır, Son Yaz, Kuş Uçuşu, Zaferin Rengi, Bir Cumhuriyet Şarkısı, Sizi Seviyorum, Mezarlık gibi sayısız projede rol alan Birce Akalay, oyunculuk performansı ile beğeni topluyor.
Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan ünlü ismin yeni projesi belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birce Akalay, Ay Yapım’ın Disney Plus için çekeceği Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı Aşk dizisinin başrol kadın yıldızı oldu. Rol geçen yıl ilk olarak Akalay’a teklif edilmişti.
Burak Müjdeci’nin yöneteceği dizi varlıklı ve çok başarılı bir iş kadını olan Aylin’in hikâyesini konu alıyor. Madrid sahneleriyle açılacak dizinin başrol karakteri Karan için de Kerem Bürsin’in adı geçiyor.