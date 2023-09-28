Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi! Son hali çok beğenildi

"Kuş Uçuşu", "Mezarlık", "Siyah Beyaz Aşk", "Küçük Ağa" ve son olarak Fox TV ekranlarında izleyenlerle buluşan "Son Yaz" dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Birce Akalay, yakın zamanda yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Akalay’dan imaj değişikliği

Mert Fırat ile başrolünü paylaşacağı yeni dizisi Bir Derdim Var için hazırlıklara başlayan güzel oyuncu Birce Akalay imaj değiştirdi.

İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) dizisinin uyarlaması olan yapım için saçlarını siyaha boyatan ve kahkül kestiren ünlü oyuncunun son hali takipçileri tarafından çok beğenildi.

Eylül ayının 3. haftasında ekrana gelmesi planlanan Bir Derdim Var dizisinin kuvvetli kadrosunda yer alan Birce Akalay, Mert Fırat, Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar’a genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik edecek.