Birce Akalay'dan aşk kokan Hakan Kurtaş itirafı: ''Hayatımın sürprizi!''

Birce Akalay bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyor. Ünlü oyuncular dün akşam düzenlenen ELLE Style Awards'da samimi halleriyle dikkat çekti.

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Birce Akalay'dan aşk kokan Hakan Kurtaş itirafı: ''Hayatımın sürprizi!'' - Resim : 1

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Sevgililer Günü'nde ortaya çıkan aşkları kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 

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Birce Akalay'dan aşk kokan Hakan Kurtaş itirafı: ''Hayatımın sürprizi!'' - Resim : 2

Aşklarını gizlemeyen ikili, dün akşam ELLE Style Awards gecesine el ele katıldı. 

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Birce Akalay'dan aşk kokan Hakan Kurtaş itirafı: ''Hayatımın sürprizi!'' - Resim : 3

ELLE gecesine katılan çiftten Birce Akalay gecede Yılın Dijital Performansı ödülünün sahibi oldu.

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Birce Akalay'dan aşk kokan Hakan Kurtaş itirafı: ''Hayatımın sürprizi!'' - Resim : 4

Çiftin birbiriyle uyumu ve gözünün içine baktığı anlar dikkat çekti.