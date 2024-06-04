Birce Akalay'dan aşk kokan Hakan Kurtaş itirafı: ''Hayatımın sürprizi!''
Birce Akalay bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyor. Ünlü oyuncular dün akşam düzenlenen ELLE Style Awards'da samimi halleriyle dikkat çekti.
1 / 6
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Sevgililer Günü'nde ortaya çıkan aşkları kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
2 / 6
Aşklarını gizlemeyen ikili, dün akşam ELLE Style Awards gecesine el ele katıldı.
3 / 6
ELLE gecesine katılan çiftten Birce Akalay gecede Yılın Dijital Performansı ödülünün sahibi oldu.
4 / 6
Çiftin birbiriyle uyumu ve gözünün içine baktığı anlar dikkat çekti.