Birce Akalay'dan şaşırtan açıklama! İşte oyuncu olmasa yapacağı meslek

'PAZARCI OLMAYI ÇOK İSTERDİM'

Ünlü oyuncu, “Tanınıyor olmasaydım kesin şunu yapardım dediğin bir şey var mı?” sorusuna verdiği yanıtla da şaşırttı:

“Pazarcı olmayı çok isterdim.” Akalay, İbrahim Selim’in “Tanınıyorsun, daha iyi satarsın” sözlerine de şöyle karşılık verdi:

“Haklısın. Doğru aslında, deneyimleyebilirim. Rumeli Hisarı’nda semt pazarına gidiyorum, orada çok sevdiğim elemanlar var. Hepsi çok tatlı adamlar. Pazardan içeri girince ‘Ayhaaan’ diye bağırıyorum mesela, onlar orada gülüyorlar. Çok isterdim o hengamenin içinde olmayı. Tanınmasaydım yapardım kesin.”