Birce Akalay'dan şaşırtan açıklama! İşte oyuncu olmasa yapacağı meslek

Son dönemde Netflix'te 'Kuş Uçuşu' dizisinde canlandırdığı 'Lale Kıran' karakteriyle büyük beğeni toplayan Birce Akalay, İbrahim Selim'in sorularını yanıtladı.
Meslektaşı Hakan Kurtaş’la ilişki yaşayan oyuncu, “En sık aldığın iltifat ne?” sorusunu şöyle yanıtladı:
''SEVDİĞİM BİRİNDEN 'ÇOK GÜZELSİN' İLTİFATINI DUYUYORUM''
“Bu aralar çok sevdiğim birinden ‘Çok güzelsin’ iltifatını duyuyorum. Bu işin özel kısmıydı. Hiç tanımadığım insanlardan en sık aldığım iltifat ise bu kadar senedir yaptığım işe yaraştığını düşündüğüm bir şey ve gözlerimi dolduruyor; ‘Ne kadar iyisin, hep öyle kalıyorsun’ diyorlar. Sokakta o reaksiyonu almak beni çok mutu ediyor.”
'ORTALIĞI HAVAYA KALDIRIRIM'
Oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni başlayan ilişkisi hakkında konuşan Akalay, “Ben hislerimi saklayamıyorum. Manitayı kıskanmaktan söz ediyorsak, ortalığı havaya kaldırırım kıskanırsam. "
'PAZARCI OLMAYI ÇOK İSTERDİM'
Ünlü oyuncu, “Tanınıyor olmasaydım kesin şunu yapardım dediğin bir şey var mı?” sorusuna verdiği yanıtla da şaşırttı:
“Pazarcı olmayı çok isterdim.” Akalay, İbrahim Selim’in “Tanınıyorsun, daha iyi satarsın” sözlerine de şöyle karşılık verdi:
“Haklısın. Doğru aslında, deneyimleyebilirim. Rumeli Hisarı’nda semt pazarına gidiyorum, orada çok sevdiğim elemanlar var. Hepsi çok tatlı adamlar. Pazardan içeri girince ‘Ayhaaan’ diye bağırıyorum mesela, onlar orada gülüyorlar. Çok isterdim o hengamenin içinde olmayı. Tanınmasaydım yapardım kesin.”