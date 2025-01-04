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Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'la romantik paylaşım: Bunların hepsi aşkla ilgili
Birce Akalay, Viyana sokaklarında sevgilisi Hakan Kurtaş ile romantik ve eğlence dolu anlarını paylaştı.
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Son yılların dikkat oyuncularından biri olan Birce Akalay, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Birce Akalay bir süredir beraber olduğu sevgilisi ve meslektaşı Hakan Kurtaş, bir süredir Viyana tatilindeydi.
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Güzel oyuncu Birce Akalay, aşk tatilinden pozlarını ardı ardına sosyal medyasında paylaştı.
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Akalay'ın gönderisinde en çok dikkat çeken detay ise ünlü güzelin yeni saç stili oldu.