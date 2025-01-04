Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'la romantik paylaşım: Bunların hepsi aşkla ilgili

Birce Akalay, Viyana sokaklarında sevgilisi Hakan Kurtaş ile romantik ve eğlence dolu anlarını paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'la romantik paylaşım: Bunların hepsi aşkla ilgili - Resim : 1

Son yılların dikkat oyuncularından biri olan Birce Akalay, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'la romantik paylaşım: Bunların hepsi aşkla ilgili - Resim : 2

Birce Akalay bir süredir beraber olduğu sevgilisi ve meslektaşı Hakan Kurtaş, bir süredir Viyana tatilindeydi.  

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Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'la romantik paylaşım: Bunların hepsi aşkla ilgili - Resim : 3

Güzel oyuncu Birce Akalay, aşk tatilinden pozlarını ardı ardına sosyal medyasında paylaştı.

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Birce Akalay'dan sevgilisi Hakan Kurtaş'la romantik paylaşım: Bunların hepsi aşkla ilgili - Resim : 4

Akalay'ın gönderisinde en çok dikkat çeken detay ise ünlü güzelin yeni saç stili oldu.  