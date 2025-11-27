Biricik Suden'den kaslı poz
Moda dünyasının ikonik isimlerinden, stil ve cesaretin temsilcisi Biricik Suden, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Biricik Suden, MFÖ Grubu üyelerinden Mazhar Alanson ile 2003'te evlenmişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, farklı bir görünüme kavuşmuştu.
Moda tasarımcısı olarak tanınan Biricik Suden, beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu da yapıyor.
KASLI POZUNU PAYLAŞTI
Adeta yıllara meydan okuyan 62 yaşındaki Biricik Suden, son yayımladığı kaslı pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
