Biricik Suden'den kaslı poz

Biricik Suden, MFÖ Grubu üyelerinden Mazhar Alanson ile 2003'te evlenmişti.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, farklı bir görünüme kavuşmuştu.

Moda tasarımcısı olarak tanınan Biricik Suden, beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu da yapıyor.

KASLI POZUNU PAYLAŞTI

Adeta yıllara meydan okuyan 62 yaşındaki Biricik Suden, son yayımladığı kaslı pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Afife Biricik Suden (@biriciksuden)'in paylaştığı bir gönderi





