Böbrek veren arkadaşı Selena Gomez'i sildi

Selena Gomez , hayranlarına son altı yılda yaşadığı zihinsel mücadelelere gerçekçi ve bir bakış sunduğu belgeseli My Mind & Me'yi yayınladı. Yayınladığı belgeselde yaptığı açıklama yüzünden Selena Gomez'e böbrek veren arkadaşıyla araları açıldı.

Selena Gomez'in sektördeki tek arkadaşı Taylor Swift olduğunu söylemesi belgeselde ortalığı karıştırdı. 30 yaşındaki ABD'li şarkıcı Selena Gomez ile 2017'de ona böbreğini bağışlayan arkadaşı 34 yaşındaki Francia Raisa'nın arası açıldı.

Oyuncu, 2017 yılında Gomez'e böbreğini bağışlamıştı.

"Sektörden tek dostum Taylor Swift"

Gomez, yayınladığı belgeselde “Ünlü olan havalı bir kız grubuna asla uymam. Sektördeki tek arkadaşım gerçekten Taylor Swift, bu yüzden oraya ait olmadığımı hissettiğimi hatırlıyorum.” şeklinde açıklamada bulundu. Bunun üzerine Raisa, "İlginç" yorumu yapıp Gomez'i sosyal medyadan takibi bıraktı.

Ünlü oyuncu, arkadaşının tepkisine sessiz kalmadı, yayınladığı bir TikTok videosunda "Maalesef tanıdığım her insandan bahsetmedim" şeklinde açıklamalarda bulundu. "Sadece sektörden kimle dost olduğunu ima ettiğini söyledi." Gomez'in hayranları da Raisa'yı fazla alınganlık yapmakla suçladı. Ancak Raisa'nın hayranları da Selena Gomez'in bu açıklamasını pasif- agresif bir açıklama şeklinde yorumladı. İkilinin ileride barışıp barışmayacağı henüz merak konusu.