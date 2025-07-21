Boğaç Aksoy ve Gökhan Keser'in benzerliği: Akraba çıkma ihtimalimiz düşündürdü

Genç oyuncu Boğaç Aksoy, uzun süre kanserle mücadele etmişti. Geçtiğimiz yıl kanseri yenen 35 yaşındaki oyuncunun Gökhan Keser ile olan benzerliği yıllardır konuşuluyordu.

Selena dizisinde oynadıktan sonra geniş hayran kitlesine ulaşan Gökhan Keser ve Boğaç Aksoy buluştu.

"SONUNDA TANIŞMAMIZ NASİP OLDU"

Instagram hesabından paylaşım yapan Boğaç Aksoy, "Sevgili Gökhan’la, onca ortak dosttan, yıllardır süren benzetmelerden sonra sonunda tanışmamız nasip oldu. Akraba çıkma ihtimalimizi bile düşündürdü... Gerçekten de söylendiği gibi; hem çok içten, hem mütevazı, hem de fazlasıyla yetenekli biri. Sesiyle, oyunculuğuyla ve en önemlisi yüreğiyle tam bir sanatçı… Yolun hep açık olsun , seni kazanmak güzeldi... Her zaman en güzel yerlerde görmek dileğiyle" dedi.