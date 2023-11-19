Bora Akkaş'tan minik kızıyla yeni kare: Ciğerimin köşesi...

Son olarak 'Deneme Çekimi' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Bora Akkaş, kızı Suzan ile çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı.

'CİĞERİMİN KÖŞESİ ŞU ANDA BÜYÜDÜĞÜ İÇİN KOLUMDA UYUYAMIYOR'

Paylaştığı fotoğrafta minik kızını kollarında tuttuğu görülen Akkaş'ın gönderisine; "Zaman çok hızlı geçiyor, ciğerimin köşesi şu anda büyüdüğü için şu şekil kolumda uyuyamıyor" mesajını yazdığı görüldü.