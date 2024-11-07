Boşanacakları iddia edilmişti! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerine bir şans daha verdi

2022 yılında evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinin boşanacağı iddia ediliyordu. Ünlü çiftin aradaki buzları erittiği ve evliliklerine bir şans daha verdiği ortaya çıktı.

Elele Online

Elele Online
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Boşanacakları iddia edilmişti! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerine bir şans daha verdi - Resim : 1

Türk pop müziğine damga vuran Mustafa Sandal bir süredir özel hayatıyla gündemde. 2022 yılında Melis Sütşurup ile nikah masasına oturan Mustafa Sandal'ın evliliğinde kriz olduğu çiftten boşanacağı ileri sürülmüştü.  

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Boşanacakları iddia edilmişti! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerine bir şans daha verdi - Resim : 2

Evliliklerinde neredeyse 2 yılı geride bırakan çifttin geçtiğimiz günlerde gittiği Londra tatilinde şiddetli bir tartışma yaşadığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. 

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Boşanacakları iddia edilmişti! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerine bir şans daha verdi - Resim : 3

Sütşurup’un sosyal medyadan Sandal soyadını silmesi ve eşiyle fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirmişti. 

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Boşanacakları iddia edilmişti! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerine bir şans daha verdi - Resim : 4

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, ayrılığa daha fazla dayanamayan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aralarındaki buzları eriterek evliliklerine bir şans daha verdi.