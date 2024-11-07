Anasayfa Magazin Boşanacakları iddia edilmişti! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerine bir şans daha verdi
Boşanacakları iddia edilmişti! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerine bir şans daha verdi
2022 yılında evlenen Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çiftinin boşanacağı iddia ediliyordu. Ünlü çiftin aradaki buzları erittiği ve evliliklerine bir şans daha verdiği ortaya çıktı.
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Türk pop müziğine damga vuran Mustafa Sandal bir süredir özel hayatıyla gündemde. 2022 yılında Melis Sütşurup ile nikah masasına oturan Mustafa Sandal'ın evliliğinde kriz olduğu çiftten boşanacağı ileri sürülmüştü.
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Evliliklerinde neredeyse 2 yılı geride bırakan çifttin geçtiğimiz günlerde gittiği Londra tatilinde şiddetli bir tartışma yaşadığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.
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Sütşurup’un sosyal medyadan Sandal soyadını silmesi ve eşiyle fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
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Gazete Magazin'de yer alan habere göre, ayrılığa daha fazla dayanamayan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aralarındaki buzları eriterek evliliklerine bir şans daha verdi.