Selena Gomez 'bipolar bozukluğu'yla nasıl mücadele ettiğini anlattı

Selena Gomez ve eşi Benny Blanco, Gomez'in bipolar bozukluğunu birlikte nasıl yönettikleri konusunda samimi açıklamalar yaptı.

Gomez, Blanco'nun, yakın arkadaşları Lil Dicky ve Kristin Batalucco ile birlikte hazırladığı podcast yayınına konuk oldu ve ruh sağlığı sorunlarından bahsetti.

"MANİ ANLARINI ANLAMIYOR"

Kendisine bipolar bozukluk teşhisi konulma şeklini "çok karmaşık" olarak nitelendiren Gomez, bu süreçte birçok terapist ve dört farklı rehabilitasyon merkezinden geçtiğini açıkladı. Blanco, söze girerek eşi Gomez'in bazen 'mani' anları yaşadığını ve o esnada bunların ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

EŞİNİN DESTİĞİNİ PAYLAŞTI

Eşi Blanco'nun kendisine desteği hakkında konuşan 33 yaşındaki şarkıcı, "Ortamın sıcaklığını anlayacak ve sizinle aynı noktada buluşacak bir eşe sahip olmak faydalı oluyor. Böylece yavaş yavaş neler olup bittiğini anlıyorsunuz" dedi.

BASINA YANSIYAN SİNİR KRİZİ

Gomez, 2018'de yaşadığı kamuoyuna yansıyan sinir krizi sonrasında, bipolar bozukluğunu ilk kez 2020'de açıklamıştı.

Eylül 2024'te verdiği bir röportajda, artık düzgün bir şekilde ilaç tedavisi gördüğünü, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları yaşadığı dönemlerde iyileştirme mekanizması olarak soğuk su ve elektrikli ısıtıcılar da dahil olmak üzere sıcaklık kullandığını söylemişti. Pop yıldızı, ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı sıcaklıkların farklı zamanlarda rahatlatıcı olduğunu belirtmişti.

Bipolar bozukluk atakları, hava sıcaklığına göre değişiklik gösterebiliyor.