Cruz Beckham, ağabeyi Brooklyn Beckham ile uzlaşma umudunu paylaştı
Brooklyn Beckham, ailesiyle barışma niyetinde olmadığını belirterek huzuru kendi kurduğu hayatta bulduğunu vurgularken; kardeşi Cruz Beckham, ağabeyinin yeni yaşında aile içindeki buzları eritme isteğini dile getirdi.
Beckham ailesi içinde bir süredir devam eden gerginlik, Brooklyn Beckham’ın 27. yaş gününde yeniden gündeme geldi. Ailenin en küçük oğlu Cruz Beckham, ağabeyi ile aralarındaki anlaşmazlığa rağmen iyi dileklerini paylaştı.
CRUZ BECKHAM’DAN, AĞABEYİ İLE BARIŞIP BARIŞMAYACAĞI SORUSUNA YANIT
TMZ’ye konuşan 21 yaşındaki Cruz Beckham, ağabeyi Brooklyn ile barışıp barışmayacakları sorusuna kısa ve net bir yanıt verdi: “Umarım.” Ağabeyinin yeni yaşını kutlamayı ihmal etmeyen Cruz, sürece dair iyimser bir tavır sergiledi ve ekledi: “İyi ki doğdun.”
VICTORIA VE DAVID BECKHAM'DAN DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI
Aynı gün, anne Victoria ve baba David Beckham da sosyal medya üzerinden oğullarının doğum gününü kutladılar. Çift, geçmiş yıllara ait bir aile fotoğrafını “İyi ki doğdun Brooklyn. Seni çok seviyoruz.” notuyla paylaştı.
BROOKLYN BECKHAM, AİLESİNİN DOĞUM GÜNÜ MESAJLARINA DÖNMEDİ
Ailesinin sosyal medya üzerinden paylaştığı doğum günü kutlamalarına herhangi bir karşılık vermeyen Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz Beckham ile sade bir kutlama yapmayı tercih etti.
Nicola Peltz, eşi için hazırlanan özel doğum günü ikramlarını paylaşırken, “Umarım tüm hayallerin ve dileklerin gerçek olur! Girdiğin her odayı aydınlatıyorsun ve seni tanıyan herkes seni seviyor.” ifadelerini kullandı. Brooklyn ise bu paylaşıma “Bebeğim benim xxx” diyerek yanıt verdi.