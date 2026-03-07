Cruz Beckham, ağabeyi Brooklyn Beckham ile uzlaşma umudunu paylaştı

BROOKLYN BECKHAM, AİLESİNİN DOĞUM GÜNÜ MESAJLARINA DÖNMEDİ



Ailesinin sosyal medya üzerinden paylaştığı doğum günü kutlamalarına herhangi bir karşılık vermeyen Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz Beckham ile sade bir kutlama yapmayı tercih etti.

Nicola Peltz, eşi için hazırlanan özel doğum günü ikramlarını paylaşırken, “Umarım tüm hayallerin ve dileklerin gerçek olur! Girdiğin her odayı aydınlatıyorsun ve seni tanıyan herkes seni seviyor.” ifadelerini kullandı. Brooklyn ise bu paylaşıma “Bebeğim benim xxx” diyerek yanıt verdi.