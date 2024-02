Britney Spears: Pop prensesinin itiraf dosyası

Britney Spears ileride yaşanacak vasilik olaylarını daha iyi anlayabilmemeyiz için ‘The Woman In Me’ kitabına aile soyağacından başlıyor. Britney, çocuğunu kaybeden ve daha sonra kendini bakımevinde bulan büyükannesinden alkol sorunu yaşayıp hayatlarını kabusa çeviren babasıyla mücadele eden kendi annesine kadar ailesindeki kadınlarla güçlü bir bağ kurduğuna ve onların travmalarının kendi hayatında nasıl su yüzüne çıktığına dair ayrıntıları anlatıyor.

Hazırlayan: İrem Naz GÜVEL

Pop yıldızı aynı zamanda büyükbabasının büyükannesini vasilik aracılığıyla kontrol ettiğini ve yıllar sonra kendisinin de aynı onun gibi kontrol edildiğini paylaşıyor. Aile soy diziminin canlı bir örneği olabilecek şarkıcı, alkolik babasının ve sürekli tartışan ebeveynlerin arasında müzikte huzuru keşfederek onu büyük bir yıldıza dönüştürecek ilk adımı atıyor. The Mickey Mouse Club, dans kursları, prodüktörlerle görüşmeler derken henüz 17 yaşında pop prensesliğine yükselen kariyerinin yolculuğu başlıyor. Yükselişi ve başarıları, popun kral ve kraliçesi Madonna ve Michael Jackson’ın yanında ‘popun prensesi’ olarak anılmasını sağlıyor.

10 yaşındayken kameralarla tanışmasıyla bir obje haline getirilmesi de kaçınılmaz oldu. Britney kitabında, çocukken baskıcı bir şekilde ‘Erkek arkadaşın var mı?’ tarzında soruların yöneltildiğini, kariyerinin başındayken göğüsleri hakkında garip sorular sormaya başladıklarını, yaşça büyük erkeklerin lolita fantezisini süslediğinden bahsediyor. PR ekibi, şarkıcının kariyerini bakirelik üzerine kurup ‘cici kız’ imajını çizmeye çalışıyorlardı. Ancak şarkıcı ilk cinsel deneyimini 14 yaşındayken yaşadığını ve tüm bu imaj çalışmasını çok anlamsız bulduğunu satır aralarına yerleştiriyor.

BİR DE BAYIL İSTERSEN JUSTİN!

Kitabı okuyunca gördük ki Justin Timberlake, Britney’e kocaman bir özür borçlu. Herkesin imrenerek baktığı bu çiftin masalsı ilişkisi üç yıl sürdü ve hiç beklemediğimiz bir anda da bitti. Kaseti geriye sarıp o dönemki haber başlıklarını ve medyanın bu ayrılık karşısındaki tutumunu hatırlayalım. Ayrılık döneminde solo kariyeri hazırlığındaki Justin, katıldığı programlar da Britney’nin onu dansçı Wade Robson ile aldattığını ‘ima eden’ açıklamalar yapmaya başlayınca Britney’e ‘aldatan’, Justin’e ise ‘aldatılan’ rolleri verildi. Justin bu rolü Oscar’lık bir performansla oynamaya başladı ve medyayı yatak odalarına kadar sokup Britney’nin bekaretiyle ilgili açıklamalar yaptı. İzlediği bu adımlarla Justin, solo kariyerini zirveye taşıdı, dergilerin kapaklarında, televizyon programlarında herkesin alkışlarla karşıladığı birine dönüştü. Bu ayrılık onun altın biletiydi adeta. Öte yandan Britney’nin imajı günden güne zedelendi. Herkes, ‘Justin’i nasıl aldatırsın?’ diye açık açık üstüne yürüdü. Diane Sawyer’ın acımasız ve tek taraflı yaptığı röportajda göz yaşlarını tutamadı. Yaşanmış en büyük linç kampanyalarının ana yüzü olan Britney, bu dönem susmayı tercih etti çünkü kimse onu gerçekten dinlemek istemedi.

Belki de Britney’nin en büyük hatası, bu zamana kadar susmaktı. Kitabında o dönem Justin’i hala sevdiğini ve buna cevap vermek istemediğini belirtiyor. Ama yıllar sonra gelen adalet şimdi Justin’in kapısını acımasızca çalıyor. ‘The Woman In Me’de merak edilen konuların başında bu ilişki yer alıyordu ki, Britney bu ilişkiye dair her şeyi ortaya çıkararak bu peri masalındaki kötü kalpli kraliçenin kim olduğunu (evet, Justin) kanıtladı. Britney, dansçı Wade Robson ile bir kereliğine bir gece kulübünde eğlendiğini ve öpüştüğünü kabul ediyor. Öte yandan Justin’in bu öpüşmeye kadar onu birçok kadınla aldattığını da açıklıyor. Justin, turnedeyken tek gecelik ilişkiler yaşayıp bunu gururla çevresine anlatacak kadar masum değil. Bu aldatmalar çoğu zaman Britney’nin kulağına geliyor ve arkadaşları ondan bir şey yapmasını beklese de o sevdiği için susuyor. Ama Justin, Britney’nin tek hatasında susmadı. Bunu, kariyerinde bir sıçrama tahtası olarak kullandı.

İlişkilerine dair en büyük detaysa Britney’nin Justin’den hamile kalmasıydı. Justin genç yaşını ve henüz bunun için erken olduğunu ileri sürerek Britney’i kürtaj olması konusunda ikna ediyor. ‘Kürtaj asla hayal edemeyeceğim bir şeydi, ama koşullar göz önüne alındığında yaptığımız da buydu’ diye yazan Britney, bu olayı ailelerine bile söylemediklerini açıklıyor. Herkesten gizli bir şekilde Britney, evinde gerekli hapları alıyor. Acının ‘inanılmaz’ olduğunu ve bunun ‘Şimdiye kadar deneyimlediğim en acı verici şeylerden biri’ olduğunu söylüyor. Britney acılar içinde kıvranırken Justin’in yan odadan elinde gitarıyla gelip ona şarkı çalması ise akıl sınırlarımızı zorluyor. “Her şey bitene kadar ağlamaya ve hıçkırmaya devam ettim. Saatler sürdü ve nasıl bittiğini hatırlamıyorum ama yirmi yıl sonra bunun acısını ve korkusunu hatırlıyorum. Bu olaydan sonra bir süreliğine darmadağın oldum, özellikle de Justin’i hala çok sevdiğim için. Onu bu kadar sevmem çılgıncaydı ve benim için talihsiz bir durumdu,” diye yazan şarkıcı, ilişkisini sürdürmek istese de kısa bir süre sonra Justin’den gelen ayrılık mesajıyla ilişkileri tamamen bitti.

YANLIŞ ZAMAN, YANLIŞ İNSAN

Justin’in ardından Britney büyük bir ayrılık acısı çekiyor, evden bile çıkmak istemiyor. Kendine gelmeye çalıştığında yeni aşklara yelken açarak aşk acısını unutmaya çalışıyor. Tabii bu sırada paparazziler her daim peşinde olmaya, onu kışkırtmaya her zamankinden daha agresif davranmaya başlıyor. Bir gün yolu, ileride iki çocuğunun babası olacak Kevin Federline ile kesişiyor: “Sonra Kevin Federline beni tuttu. Onu gördüğüm andan itibaren aramızda bir bağ oluştu. Bana hayatımda zor olan her şeyden kaçabileceğimi hissettirdi. Benim için istikrarlı, güçlü, rahatlatıcıydı. Çok samimiydi. Ben tutulmak istediğim sürece o beni tutacaktı.” Britney güçlü biri olduğunu ama günün sonunda, birinin ona sımsıkı sarılmasını, her şeyin yoluna gireceğini söylemesini ve aynı anda güvende, canlı ve seksi hissetmek istediğini yazıyor. “Kevin’ın benim için yaptığı da buydu,”diyor ve yarınlar yokmuş gibi ona tutunuyor. Bir kurtarıcı olarak gördüğü Kevin, ileride onun kayıp düşmesinde büyük bir rol oynayacaktı.

Bir kurtarıcı olarak gördüğü Kevin Federline, ileride onun kayıp düşmesinde büyük bir rol oynadı.

Art arda doğan iki çocuğundan sonra Kevin, bir ‘pop star eşi’ torpilini sonuna kadar kullanmak istedi ve Entertainment Weekly’nin ‘Britney Spears’ın servetini israf etmekle ilgili bir albüm’ diye eleştireceği rap albümü üstünde çalışmaya başladı. Britney o dönem annelik içgüdülerinin çok yoğun ve korumacı olduğunu, davranışlarının değiştiğini ve bu yüzden sevgiye ihtiyacı olduğunu yazıyor. Kevin’ı görmek için stüdyoya gittiğinde kapıların suratına kapanması, sevgisine karşılık bulamaması ve üstüne çocuklarını görüştürmemesi Britney’i çılgına çeviriyor ve davranışlarıyla herkesi endişelendiriyor. Şarkıcı kitabında, kocasının şöhret ve güçten büyülendiğini ve özellikle erkeklerin bu tür bir ilgiyi kaldıramadıklarını yazarak eski kocasına diş atıyor: “Geriye dönüp baktığımda hem Justin’in hem de Kevin’ın çok akıllı olduklarını düşünüyorum. Ne yaptıklarını biliyorlardı ve ben de bu şansı verdim. Justin ve Kevin’ın bende mahvettiği şeylerden biri de bu. İnsanlara güvenirdim. Ama Justin’den ayrıldıktan ve boşanmamdan sonra insanlara bir daha asla güvenmedim.” Maalesef bundan sonra da güvenini zedeleyecek pek çok kişi olacaktı.

BEN BURAYA ÇIPLAK GELDİM

‘The Woman In Me’, şarkıcının sadece travmatik anlarını değil, mutlu anılarını da içeriyor. Britney’nin kitapta yazdığı en mutlu anlarından biri Paris Hilton ile geçirdiği zamanlar: “Gerçekten iyiliğe ihtiyacım olduğunda bana karşı nazik olan insanlardan biri de Paris Hilton’du. Çünkü Paris bir parti kızı olarak görmezden gelindi ama ben onu zarif buldum. Çocuklarım olduğunu ve ayrılık acısı çektiğimi gördü, sanırım benim için üzüldü. Evime geldi ve bana çok yardımcı oldu. Bana karşı çok tatlıydı.” Aynı şekilde ‘peri anneleri’ diyebileceğimiz Madonna ve Mariah Carey de Britney’in en büyük destekçileri.

Britney, kitabını yayınlandıktan sonra medya ile hala barış anlaşması imzalamış değil. Onlara karşı gardını korumayı sürdürüyor. Sosyal medyadaki dans videolarını, çıplak pozlarını paylaşması eleştirilse de Britney bu şekilde varlığını göstermek istediğini, seksi hissettiği şekilde poz vermekten ve kendi fotoğraflarını çekmekten hoşlandığını, “Bu dünyaya çıplak doğdum.” diyerek kimsenin ne dediğini takmadığını açıklıyor.

#FREEBRITNEY AKIMI

Yaşadıklarından dolayı mental çöküş yaşayan şarkıcı, medyanın ağzının sularını akıtarak peşinden koştuğu bir av oldu. Britney gittiği her yerde kovalanıyor, hamilelikten ötürü aldığı kilolarla dalga konusu oluyor, anneliği her seferinde sorgulanıyor ve giydikleri eleştiriliyor. En sonunda şarkıcı, tüm bu yaşadıklarına karşı başkaldırıyı saçlarını kazıtmakta buluyor. Bu, onun ‘canınız cehenneme’ demenin bir yoluydu. Ailesi ona ‘utanç’ içinde bakıyor, çocuklarını görememesi ve peşindeki insanlar onu iyice çileden çıkartıp psikolojisini sarsıyor. İşte bu sırada babası devreye giriyor ve onu 13 yıl esir edecek vasilik anlaşmasını imzalatıyor. Britney; “Çocuklarımla biraz vakit geçirmek karşılığında özgürlüğümü gözden çıkardım. Bu dünyada çocuklarımdan daha çok sevdiğim, benim için daha önemli hiçbir şey yok. Onlar için hayatımı ortaya koyardım. Peki, neden benim özgürlüğüm olmasın diye düşündüm.” diye kaleme alsa da bir kukla gibi kontrol edileceğini tahmin etmiyordu. Şarkıcı çalıştıkça parasını kendi cebine atan babası, eski eşi kontrolü ele alınca onunla yeniden evlenen annesi, doğduğu günden beri Britney’nin sağladığı imkanlarla ünlü olan kız kardeşi Jamie Lynn ve bir zamanlar aralarında su sızmayan ağabeyi şimdi hepsi ona sırtını döndü. Britney, babasının sözünü dinlemediği için onun zoruyla bir rehabilitasyon merkezine gönderilip ailesine onu çıkarmaları için telefon açtığında kimse ona elini uzatmadı. Ne yiyeceği, ne giyeceği, kiminle buluşacağı, konserde hangi şarkıyı söyleyeceği babasının kontrolünden geçiyordu. Üstelik babasının, evine dinleme cihazı yerleştirdiğini de ekliyor.

Britney, ailesinin ona zorla imzalattığı vasilik anlaşmasından hayranlarının başlattığı #FreeBritney akımı sayesinde feshedebildi.

13 yıl bu şekilde geçmişken Britney, isyan bayrağını çekmeye hazırlanıyor. Yine babasının onu gönderdiği rehabilitasyon merkezinde bir hemşire ona hayranlarının başlattığı ‘FreeBritney’ akımını gösteriyor. Hayranları sayesinde kendi sesini yeniden buluyor ve Britney, sözleşme iptali için başvuruyor. Ve 13 yılın ardından özgürlüğüne kavuşuyor: “Bir rahatlamanın üzerimi kapladığını hissettim. Çocukken beni korkutan, yetişkinken de beni yöneten, özgüvenimi zayıflatmak için herkesten daha fazlasını yapan babam artık hayatımın kontrolünde değildi.”