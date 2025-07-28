Pembeler içinde: Nazlı Sabancı'nın Monako stili
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hacı ve Nazlı Sabancı çifti, Capri'de geçirdikleri tatilin ardından rotalarını Monako'ya çevirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Nazlı Sabancı, Monako tatilinden paylaştığı şık karelerle dikkatleri üzerine çekti. Sabancı'nın tatil stilini yansıtan ve zarafetiyle öne çıkan pozları, kısa sürede sosyal medya takipçilerinden ve magazin dünyasından tam not aldı.
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Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, Capri tatilinin ardından rotalarını bu kez Monaco'ya çevirdi.
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Sosyal medyayı aktif kullanan 31 yaşındaki Nazlı Sabancı, Monaco'dan paylaştığı şık ve samimi karelerle dikkatleri üzerine çekti.
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Çift, 2021 yılında Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirmiş, 2022 yılında ise Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evliliklerini taçlandırmıştı.
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Mutlu evliliklerini 15 Ağustos 2023'te dünyaya gelen kızları Arzu Alara ile perçinleyen Sabancı çifti, henüz yüzünü göstermedikleri kızlarıyla paylaştıkları samimi anlarla sık sık takipçileriyle buluşuyor.