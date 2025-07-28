Pembeler içinde: Nazlı Sabancı'nın Monako stili

Çift, 2021 yılında Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirmiş, 2022 yılında ise Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evliliklerini taçlandırmıştı.