Safiye Soyman oğlu için yaptırdığı hayratı gözyaşlarıyla açtı

25 yıl MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, geçtiğimiz yıl yaz aylarını geçirdiği Yeşilbaşköy’de 52 yaşında hayatını kaybetmiş, cenazesi Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’nde toprağa verilmişti.

Ölüm yıl dönümünde oğlunun anısını yaşatmak isteyen Safiye Soyman, Yeşilbaşköy’de "Harun Soyman" adına yaptırdığı çeşmeyi hizmete açtı.

"BURASI BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Açılış konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Soyman, "Gelen bütün dostlarımıza teşekkür ederim. Oğlum son 4-5 yıldır yazın burada, kışın Bodrum’da yaşıyordu. Burası benim için çok kıymetli. Bekir Ağabeyi ona çok iyi baktı ve bu hayratta emeği çok büyük. Ağlasun Yeşilbaşköy benim köyümdür. Ölünceye kadar burayı bırakmayacağım, bu su burada akacak. Kim içerse oğluma dua etsin" ifadelerini kullandı.

"EVLAT ACISI ALLAH KİMSEYE VERMESİN"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Soyman, "Çok duygulu bir gündeyim. Oğlum adına bir şeyler bırakmak istedim, bir hayratı olsun istedim. Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy oğlumun öldüğü yer. Bugün de aynı zamanda ölüm yıl dönümü. Yarın Bodrum’da mezarı başında da duasını yapacağız. Bekir Ağabeyi onun 15 sene yanında olup büyüten kişi. Onunla birlikte bu hayratı yaptırdık. Oğlum dört beş yıl burada yaşadı, burada vefat etti. Oğlumun kırkını da burada yapmıştık. Burası benim için çok önemli. İçim çok yanıyor. Sanatçıyım ama görüyorsunuz içerim yanıyor dışım gülüyor. Sanatçılar olarak 'sanat ölmez' diyoruz, devam ediyoruz hayatımıza ama evlat acısını Allah kimseye vermesin. Harun’um hep yaşasın. Buradan kim su içiyorsa Harun’uma dua etsinler" dedi.