Britney Spears’tan Türkiye paylaşımı: "Bu video beni ağlattı"

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir anaokulda öğrenciye annesi tarafından sürpriz bir doğum günü yapıldı. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı anda pastayla annesini karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşamış ve annesine sarılıp elini defalarca öpmüştü. Sosyal medyada gündem olan bu doğum günü videosuna dünyaca ünlü yıldız Britney Spears da duygulandı.

"BU VİDEO BENİ AĞLATTI"

O görüntüleri izleyen Britney Spears gözyaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz günlerde, nişanlısı Sam Asghari ile ilk bebeklerini beklediklerini duyuran 40 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, minik çocuğun o görüntülerini 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Bu video beni ağlattı" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN GECİKTİM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Spears paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim! En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler gününde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin!!! Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü'nüz kutlu olsun!'