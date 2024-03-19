Bruce Willis'in kızı Tallulah kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı
Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden ve sinemayı bırakmak zorunda kalan ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in 30 yaşındaki kızı Tallulah, kendisine otizm teşhisi konulduğunu duyurdu.
Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı Bruce Willis önce afazi ardından demans teşhisi konulması nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. 'Zor Ölüm', 'Altıncı His' gibi yapımlarla hafızalarda yer alan Bruce Willis, sık sık sağlık durumu nedeniyle haberlere konu oldu. Ancak bu sefer kızının hastalığı gündemde.
Bruce Willis'in Demi Moore ile 1987-2000 yılları arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen 30 yaşındaki kızı Tallulah Willis, geçtiğimiz yaz otizm teşhisi aldığını açıkladı.
Ünlü isim, Instagram'da babasıyla birlikte bir etkinliğe katılırken çekilmiş bir videosunu paylaşarak otizm teşhisi ile ilgili konuştu:
"Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi"
Tallulah, Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin Scout ve Rumer adında iki kızı daha bulunuyor.Tallulah Willis daha önce anoreksiya nervoza ve depresyonla mücadelesi hakkında konuşmuştu.