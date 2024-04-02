Buğra Gülsoy: Demet olağanüstü yeteneklerle donatılmış, onunla çalışmaktan çok mutluyum
Bahar dizisinde Evren karakterine hayat veren oyuncu Buğra Gülsoy, bir dergide kapak çekimi yaptı. Gülsoy, partneri Demet Evgar ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.
Güneşi Gördüm, Unutulmaz, Fatma Gülün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Aşk Yeniden, 8. Gün, Uyanış: Büyük Selçuklu, Acı Tatlı Ekşi, Cebimdeki Yapancı gibi pek çok başarılı dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu şimdi de Bahar dizisinde 'Evren' karakteri ile kaşımıza çıkıyor.
Yetenekli oyuncu hemen her projesinde olduğu gibi Bahar dizisinde de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Bir derginin kapağı olan Gülsoy'un itirafları da dikkat çekti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülsoy, Bahar dizisindeki partneri Demet Evgar’la igili “Demet olağanüstü yeteneklerle donatılmış, sezgileri çok güçlü bir oyuncu… Her an her şeyi yapabilir. Her an oynadığı karakteri asla bozmadan sahneleri olabildiğince yukarı taşıyabilir. Hayranım kendisine, çok mutluyum onunla çalışmaktan…” dedi.
Buğra Gülsoy dizide ilgiyle izlenen Evren ve Bahar’ın ilişkileri hakkında “Evren ve Bahar birbirlerine çok iyi geliyorlar, eğlenmeyi biliyorlar, sohbet etmeyi biliyorlar, birlikte üzülmeyi de paylaşabiliyorlar… Onların ilişkisi sakin sakin, emin adımlarla belirli sıfatlarla tanımlayamayacağımız temiz, saf bir yol içinde ilerliyorlar” diye konuştu.