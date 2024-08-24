Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar'la ayrıldı

Ceyda Düvenci'den sonra Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak aşkını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Ancak ikili 8 aylık birliktelikten sonra ayrıldı.

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Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar'la ayrıldı - Resim : 1

Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü oyuncu Bülent Şakrak, gönlünü oyuncu Esra Akpınar'a kaptırmıştı.

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Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar'la ayrıldı - Resim : 2

Ayrılığın ardından Bülent Şakrak'ın evliliğini oyuncu Esra Akpınar yüzünden bitirdiği yönündeki ihanet haberleri hızla yayılmıştı. Oyuncu ve menajer Esra Akpınar bu iddiaları yalanlamıştı. 

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Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar'la ayrıldı - Resim : 3

Muhabir Online'nın haberine göre 8 aydır birlikte olan çift yollarını ayırma kararı aldı. 

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Bülent Şakrak, 8 aydır aşk yaşadığı Esra Akpınar'la ayrıldı - Resim : 4

Ayrılık kararı sonrası Şakrak ve Akpınar, daha önce birlikte paylaştıkları fotoğrafları da sildi. Saygı çerçevesinde ayrılan ikili, birlikte çalışmaya devam edecek.