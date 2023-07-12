Bülent Şakrak'tan boşanma sonrası ilk paylaşım

Bülent Şakrak, boşanmanın ardından oğlu Ali ve eski eşi Ceyda Düvenci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile birlikte tatile çıktı.

"OĞLUM ALİ, KIZIM MELİSA"

Ali ve Melisa ile keyifli vakit geçiren Şakrak, o anları da sosyal medya hesabı üzerinden "Oğlum Ali, kızım Melisa" etiketi ile takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafa ise dikkat çeken “Hâkikat bağına girmek istersen, gonca güllerini dermek istersen, erenler sırrına ermek istersen, bu sırra ermeye rehber isterler” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımını yorumlara kapatması da gözlerden kaçmadı."