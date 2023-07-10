Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı

Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Düvenci ve Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla katlanmıştı. Çiftin evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilmiş, ikili çift terapisi görmeye başlamıştı. Oyuncu çiftten üzücü haber geldi.

BOŞANDILAR

2. Sayfa'daki habere göre; Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası 15 dakika sürdü.