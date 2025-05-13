Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilk paylaşım
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'yla fotoğrafını paylaşarak aşkını sosyal medyadan ilan etti.
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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdıktan sonra aşk hayatına hızlı bir giriş yapan Bülent Şakrak, birkaç ay önce Burcu Kirman ile ilişkisini noktalamıştı.
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Biten evliliğinin ardından adı aşk dedikodularına karışan Bülent Şakrak, yeni sevgilisiyle gündeme geldi.
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Ünlü oyuncunun, Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
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AŞKINI İLAN ETTİ
Bülent Şakrak, Instagram hesabından Duygu Arabacıoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı..