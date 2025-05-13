Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilk paylaşım

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'yla fotoğrafını paylaşarak aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilk paylaşım - Resim : 1

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdıktan sonra aşk hayatına hızlı bir giriş yapan Bülent Şakrak, birkaç ay önce Burcu Kirman ile ilişkisini noktalamıştı.

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Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilk paylaşım - Resim : 2

Biten evliliğinin ardından adı aşk dedikodularına karışan Bülent Şakrak, yeni sevgilisiyle gündeme geldi.

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Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilk paylaşım - Resim : 3

Ünlü oyuncunun, Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilk paylaşım - Resim : 4

AŞKINI İLAN ETTİ

Bülent Şakrak, Instagram hesabından Duygu Arabacıoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaştı..