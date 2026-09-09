Burak Çelik ve Ece Bayrak'ın kızları dünyaya geldi
Oyuncu Burak Çelik ve eşi Ece Bayrak Çelik, ikinci kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız çocuklarına "Zeynep İlay" ismini verdi. İkinci bebeklerini kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çiftin ve minik Zeynep İlay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Oyuncu Burak Çelik ile menajer eşi Ece Bayra'ın ikinci çocukları dünyaya geldi.
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Mart ayında yaptıkları paylaşımla ikinci kez ebeveyn olacaklarını duyuran ikili, bu defa bir kız bebek beklediklerini açıklamıştı.
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Ünlü çift, kızları Zeynep İlay'a kavuştu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Burak Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ailemiz büyüyor. Kızımızı sağlıkla kucağımıza aldık. Çok şükür. Hoş geldin güzel kızım Zeynep İlay."