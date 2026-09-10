Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Kardeşi Yeşim Erbil'den açıklama
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den korkutan bir iddia geldi. Evinde aniden fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Erbil’in yapılan kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Peki, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Yeşim Erbil'den açıklama...
Geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz'ın yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından, sanat dünyasından bir endişe verici haber de Mehmet Ali Erbil'den geldi.
STENT TAKILDI
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 69 yaşındaki ünlü şovmen, önceki gün evinde aniden fenalaştı. Durumu fark eden yakınları tarafından acilen hastaneye götürülen Erbil'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hızla ameliyata alınan ünlü ismin tıkalı kalp damarına başarılı bir tıbbi müdahaleyle stent takıldı.
Söz konusu idiaya göre hastanede gerçekleştirilen operasyon ve gerekli kontrollerin ardından tedavisini tamamlayan Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunun normale dönmesiyle birlikte taburcu edildi. Şovmenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iyileşme sürecini bir süre evinde istirahat ederek geçireceği belirtildi.
Mehmet Ali Erbil’in kalp krizi geçirdiği iddiasını kardeşi, Prof Dr Yeşim Erbil yalanladı.