Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Kardeşi Yeşim Erbil'den açıklama

Söz konusu idiaya göre hastanede gerçekleştirilen operasyon ve gerekli kontrollerin ardından tedavisini tamamlayan Mehmet Ali Erbil, sağlık durumunun normale dönmesiyle birlikte taburcu edildi. Şovmenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iyileşme sürecini bir süre evinde istirahat ederek geçireceği belirtildi.