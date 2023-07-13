Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in tekne keyfi

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ekranların en ünlü oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son olarak ise tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaştı.

Tekne keyfi

Sosyal medyada aktif olan ünlü çift, son olarak tekne ile açıldıkları anlardan kareler paylaştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken iki ünlü oyuncunun karesine beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü çift paylaştıkları kareye ise, “Rota belirleniyor” notunu düştü.

37 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde plaj tarzını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.