Burak Özçivit Moskova'da: Rus tarzı gündem oldu
'Türk Dizi Müzikleri' konseri için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Burak Özçivit, şapkasıyla dikkat çekti.
1 / 8
'Çalıkuşu', 'Küçük Sırlar, 'Kara Sevda', 'Kuruluş: Osman' gibi birçok yapımda rol alan 40 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
2 / 8
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan oyuncu, 25.5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında Moskova tatilinden peş peşe fotoğraflar paylaştı.
3 / 8
Ünlü oyuncu, - 4 derecenin altında olan soğuk havalara karşı kendince önlemler aldı.
4 / 8
Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Burak Özçivit'in, Moskova'ya vardığında uçaktan inerken kat kat giyindiği görüldü.