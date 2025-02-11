Burak Özçivit Moskova'da: Rus tarzı gündem oldu

'Türk Dizi Müzikleri' konseri için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Burak Özçivit, şapkasıyla dikkat çekti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Burak Özçivit Moskova'da: Rus tarzı gündem oldu - Resim : 1

'Çalıkuşu', 'Küçük Sırlar, 'Kara Sevda', 'Kuruluş: Osman' gibi birçok yapımda rol alan 40 yaşındaki başarılı oyuncu Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

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Burak Özçivit Moskova'da: Rus tarzı gündem oldu - Resim : 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan oyuncu, 25.5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabında Moskova tatilinden peş peşe fotoğraflar paylaştı.

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Burak Özçivit Moskova'da: Rus tarzı gündem oldu - Resim : 3

Ünlü oyuncu, - 4 derecenin altında olan soğuk havalara karşı kendince önlemler aldı.

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Burak Özçivit Moskova'da: Rus tarzı gündem oldu - Resim : 4

Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Burak Özçivit'in, Moskova'ya vardığında uçaktan inerken kat kat giyindiği görüldü.