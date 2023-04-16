Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum gününü kutladı

"Çalıkuşu" dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in mutlu evliliği 2017 yılından bu yana devam ediyor. Kısa bir süre önce 2. çocuklarına kucaklarına alan ve oğullarına Kerem adını veren ünlü çiftin ilk çocukları Karan, 4 yaşına bastı.

KARAN 4 YAŞINDA

Fahriye-Burak çiftinin büyük oğlu Karan, önceki gün 4 yaşına bastı. Oğlu için düzenledikleri 'Örümcek Adam' temalı partiden peş peşe fotoğraflar paylaşan Evcen, yayınladığı karelerden birinde kucağında Kerem ile poz verdi.

"4 YAŞIN KUTLU OLSUN KALBİM"

36 yaşındaki Evcen paylaşımına "4 yaşın kutlu olsun kalbim" notunu düştü. Ünlü ismin fotoğraflarına, takipçilerinden yorum yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)'in paylaştığı bir gönderi

"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

Burak Özçivit de doğum günü partisinden yayınladığı karelere, "Aşk Adam 1, iyi ki doğdun oğlum" ifadelerini not düştü.