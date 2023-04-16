Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum gününü kutladı
Mutlu beraberliklerini sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in ilk çocukları Karan, 4 yaşına bastı. Ünlü çift, oğullarının doğum günü partisinden kareleri sosyal medyadan paylaştı.
"Çalıkuşu" dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in mutlu evliliği 2017 yılından bu yana devam ediyor. Kısa bir süre önce 2. çocuklarına kucaklarına alan ve oğullarına Kerem adını veren ünlü çiftin ilk çocukları Karan, 4 yaşına bastı.
KARAN 4 YAŞINDA
Fahriye-Burak çiftinin büyük oğlu Karan, önceki gün 4 yaşına bastı. Oğlu için düzenledikleri 'Örümcek Adam' temalı partiden peş peşe fotoğraflar paylaşan Evcen, yayınladığı karelerden birinde kucağında Kerem ile poz verdi.
"4 YAŞIN KUTLU OLSUN KALBİM"
36 yaşındaki Evcen paylaşımına "4 yaşın kutlu olsun kalbim" notunu düştü. Ünlü ismin fotoğraflarına, takipçilerinden yorum yağdı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"
Burak Özçivit de doğum günü partisinden yayınladığı karelere, "Aşk Adam 1, iyi ki doğdun oğlum" ifadelerini not düştü.